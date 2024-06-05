Mourinho'nun sözleşmesinde özel madde: Avrupa'da kupa kazanılırsa bonus ödenecek

Konferans Ligi'nin kazanılması halinde ise; bu miktar biraz daha düşecek. Avrupa'nın üç turnuvasında tek kupa kaldıran teknik adam olan Portekizli Jose Mourinho, iki yıllık süreçte Fenerbahçe'den yardımcılarıyla birlikte 40 milyon Euro maaş alacak.