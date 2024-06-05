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Spor

Mourinho'nun sözleşmesinde özel madde: Avrupa'da kupa kazanılırsa bonus ödenecek

09:52 - 5/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:59 - 5/06/2024 Çarşamba
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Fenerbahçe'nin, Jose Mourinho ile anlaşmasının yankıları sürüyor. Sarı-lacivertli takımla 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik adamın kontratında Avrupa kupalarına özel bir madde eklendiği ifade edildi. İşte detaylar...

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İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getirdi.

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Portekizli çalıştırıcı ile Ülker Stadı'nda taraftara açık şekilde 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

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Deneyimli antrenör, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek ilk çalışmalarını da gerçekleştirdi.

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Jose Mourinho için düzenlenen imza töreninde birçok konuya açıklık getirilirken, sözleşmede özel maddeler olduğu da vurgulanmıştı.

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Fotomaç'ta yer alan habere göre o maddelerden biri de Avrupa'da şampiyonluk...

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Fenerbahçe, iki yıllık Jose Mourinho döneminde Şampiyonlar Ligi'ni ya da Avrupa Ligi'ni kazanırsa; Portekizli teknik adama 10 milyon Euro bonus ödeyecek.

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Konferans Ligi'nin kazanılması halinde ise; bu miktar biraz daha düşecek. Avrupa'nın üç turnuvasında tek kupa kaldıran teknik adam olan Portekizli Jose Mourinho, iki yıllık süreçte Fenerbahçe'den yardımcılarıyla birlikte 40 milyon Euro maaş alacak.

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Kariyerinde başta Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok şampiyonluğu bulunan Mourinho, son olarak İtalyan ekibi Roma'yı çalıştırmıştı.

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Sözleşme
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