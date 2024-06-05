Mourinho'nun sözleşmesinde özel madde: Avrupa'da kupa kazanılırsa bonus ödenecek

Fenerbahçe'nin, Jose Mourinho ile anlaşmasının yankıları sürüyor. Sarı-lacivertli takımla 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik adamın kontratında Avrupa kupalarına özel bir madde eklendiği ifade edildi. İşte detaylar...
İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getirdi.
Portekizli çalıştırıcı ile Ülker Stadı'nda taraftara açık şekilde 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Deneyimli antrenör, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek ilk çalışmalarını da gerçekleştirdi.
Jose Mourinho için düzenlenen imza töreninde birçok konuya açıklık getirilirken, sözleşmede özel maddeler olduğu da vurgulanmıştı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre o maddelerden biri de Avrupa'da şampiyonluk...
Fenerbahçe, iki yıllık Jose Mourinho döneminde Şampiyonlar Ligi'ni ya da Avrupa Ligi'ni kazanırsa; Portekizli teknik adama 10 milyon Euro bonus ödeyecek.
Konferans Ligi'nin kazanılması halinde ise; bu miktar biraz daha düşecek. Avrupa'nın üç turnuvasında tek kupa kaldıran teknik adam olan Portekizli Jose Mourinho, iki yıllık süreçte Fenerbahçe'den yardımcılarıyla birlikte 40 milyon Euro maaş alacak.
Kariyerinde başta Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok şampiyonluğu bulunan Mourinho, son olarak İtalyan ekibi Roma'yı çalıştırmıştı.