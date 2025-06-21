Moussa Sow’dan yıldız futbolcuya tavsiye: ‘Fenerbahçe’ye git pişman olmazsın’

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yıldız futbolcuyu sürpriz bir kararla satışa çıkardı. Siyah-beyazlılar oyuncunun satışından elde edilecek gelirle Kasper Dolberg ve Frank Anguissa gibi transferleri finanse etmeyi planlıyor. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe Fas ligi takımlarından RS Berkane forması giyen Mamadou Lamine Camara ile ilgileniyor.
22 yaşındaki Senegalli orta saha Fenerbahçe'nin yanı sıra Atletico Madrid, Crystal Palace ve Bologna'nın da gündeminde.
RS Berkane'nin Camara için 4.5-5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli beklentisi bulunuyor. Sarı-lacivertli yönetim, Faslılar ile görüşmelerini sürdürüyor.
"FENERBAHÇE EN DOĞRU TERCİH OLUR"
Senegal Milli Takımı forması giyen 22 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe'nin eski golcüsü Moussa Sow da olumlu referans verdi.
Sow, vatandaşı Camara ile de görüşerek, "Senin için en doğru tercih Fenerbahçe. Pişman olmazsın Fener'e gitmelisin." tavsiyesinde bulundu.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 37 maçta forma giyen Camara, 2 gol, 2 asist kaydetti.