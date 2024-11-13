Muslera'nın yerine 6 aday! Alternatifleri belli oldu

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Uruguay'da Sporting forması giyen 25 yaşında ve 1.90 boyundaki Franco Wibmer, Brezilya Milli Takımı'na da çağırılan ve Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da oynayan 25 yaşındaki Bento Matheus Krepski hakkında çalışma yapıldığı belirlendi.