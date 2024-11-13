Muslera'nın yerine 6 aday! Alternatifleri belli oldu

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, sezon sonunda sarı-kırmızılılara veda edecek. Arayışa giren Galatasaray yönetimi, Uruguaylı file bekçisinin yerine 6 aday belirledi.
Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımda son sezonunu oynuyor.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı kaleci sezon sonu ayrılmaya hazırlanırken, sarı-kırmızılı yönetim de şimdiden yeni kaleci arayışlarına başladı.
Muslera ile aynı profesyonellikte, aynı aidiyette uzun yıllar oynayacak karakterde bir kaleci arayan yönetim, önceliğini Güney Amerika ülkelerine verecek.
LİSTE KABARIK
Uruguay'da Sporting forması giyen 25 yaşında ve 1.90 boyundaki Franco Wibmer, Brezilya Milli Takımı'na da çağırılan ve Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da oynayan 25 yaşındaki Bento Matheus Krepski hakkında çalışma yapıldığı belirlendi.
PSV Eindhoven'ın 1.91'lik file bekçisi Arjantinli Walter Benitez'in yanı sıra Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İtalyan kaleci Alex Meret de adaylar arasında yer alıyor.
Yerli adaylar arasında ise Rennes'te oynayan milli kaleci Doğan Alemdar ve Eyüpspor forması giyen Berke Özer bulunuyor.