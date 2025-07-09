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Muslera'ya ilk maçında büyük şok: Arjantin basını tepki gösterdi

Muslera'ya ilk maçında büyük şok: Arjantin basını tepki gösterdi

09:519/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
DHA
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Galatasaray'ın eski file bekçisi Fernando Muslera’nın formasını giydiği Estudiantes, Supercopa Internacional finalinde Velez Sarsfield’a 2-0 mağlup oldu.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de şampiyonluk yaşayarak Galatasaray’a veda eden Fernando Muslera, Arjantin ekiplerinden Estudiantes ile sözleşme imzalamıştı.

Uruguaylı fille bekçisi, yeni takımıyla ilk maçına gece oynanan Velez Sarsfield karşısında çıktı. 

Muslera’nın ilk 11’de başlayıp, 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı Velez Sarsfield 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Öte yandan Muslera’nın karşılaşmadaki performansı da Arjantin basınında tartışmaya neden oldu. 

Tecrübeli file bekçisi, yoğun sis altında oynanan mücadelede yediği golün ardından hakemlere tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

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