Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor geçtiğimiz günlerde Mustafa Dalcı ile yollarını ayırmıştı. Mavi Şimşekler Manchester City alt yapısında görev yapan tecrübeli isim ile anlaşma sağladı. Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor yeni teknik direktörünü duyurdu.
Mavi-lacivertliler teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Avcı'nın ekibinde yardımcı antrenörler Kieron John Lovelady, Dean Thomas John Holden, kaleci antrenörü Luis Conde Garcia, atletik performans antrenörü Serdar Ark ve analiz antrenörü Tuğberk Yılmaz'ın yer aldığı da belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için daha önce Manchester City altyapısında görev yapan Sayın Mustafa Alper Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Mustafa Alper Avcı kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?
Mustafa Alper Avcı, 18 Ağustos 1981 yılında İzmir'de doğmuş bir Türk futbol antrenörüdür. 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.
Son olarak Manchester City'de altyapı antrenörlüğü yapan 43 yaşındaki çalıştırıcı öncesinde Port Vale ve Chorley takımlarında da aynı görevde bulundu.
Alper Avcı, Türkiye'de Şanlıurfaspor, 1461 Trabzon FK, 1922 Konyaspor ve Altay'ı çalıştırmıştı.