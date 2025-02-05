Napoli'den Allan Saint-Maximin açıklaması! "Fenerbahçe'nin taleplerini karşılayamadık"

Ara transferde adı sıkça Napoli ile anılan ancak transferi son anda gerçekleşmeyen Allan Saint-Maximin ile ilgili İtalyan ekibinden bir açıklama geldi.
Fenerbahçe'nin sezon başında 1 yıllığına kiraladığı Allan Saint-Maximin'in ara transfer döneminde Napoli'ye transferi direkten dönmüştü.
NTV Spor'da yer alan habere göre Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, gerçekleşmeyen Saint-Maximin transferi için dikkat çeken ifadeler kullandı.
Saint-Maximin transferi için son dakikaya kadar anlaşma zemini aradıklarını belirten Manna, "Al-Ahli ve Fenerbahçe'nin taleplerini karşılayamadık" ifadesini kullandı.
Fenerbahçe'de kalan Allan Saint-Maximin ise yaptığı açıklamada, "Saha dışında ne olursa olsun sizin için sonuna kadar savaşacağım. Asla o nankör insanlardan biri olmayacağım. Beni kendinizden biri olarak gördüğünüz için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkıp 1455 dakika sahada kalan Saint-Maximin 3 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.