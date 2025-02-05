Napoli'den Allan Saint-Maximin açıklaması! "Fenerbahçe'nin taleplerini karşılayamadık"

Fenerbahçe'de kalan Allan Saint-Maximin ise yaptığı açıklamada, "Saha dışında ne olursa olsun sizin için sonuna kadar savaşacağım. Asla o nankör insanlardan biri olmayacağım. Beni kendinizden biri olarak gördüğünüz için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.