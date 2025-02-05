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Napoli'den Allan Saint-Maximin açıklaması! "Fenerbahçe'nin taleplerini karşılayamadık"

Napoli'den Allan Saint-Maximin açıklaması! "Fenerbahçe'nin taleplerini karşılayamadık"

14:375/02/2025, Çarşamba
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Ara transferde adı sıkça Napoli ile anılan ancak transferi son anda gerçekleşmeyen Allan Saint-Maximin ile ilgili İtalyan ekibinden bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin sezon başında 1 yıllığına kiraladığı Allan Saint-Maximin'in ara transfer döneminde Napoli'ye transferi direkten dönmüştü.

NTV Spor'da yer alan habere göre Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, gerçekleşmeyen Saint-Maximin transferi için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Saint-Maximin transferi için son dakikaya kadar anlaşma zemini aradıklarını belirten Manna, "Al-Ahli ve Fenerbahçe'nin taleplerini karşılayamadık" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'de kalan Allan Saint-Maximin ise yaptığı açıklamada, "Saha dışında ne olursa olsun sizin için sonuna kadar savaşacağım. Asla o nankör insanlardan biri olmayacağım. Beni kendinizden biri olarak gördüğünüz için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkıp 1455 dakika sahada kalan Saint-Maximin 3 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.

#Fenerbahçe
#Allan Saint-Maximin
#Napoli

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