Ne Pavlovic ne de Tuta: Dünyaca ünlü teknik adam Fenerbahçe'nin stoperini işaret etti

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, aradığı stoperi buldu. Strahinja Pavlovic ve Tuta ile anlaştığı iddia edilen Fenerbahçe'nin başka bir oyuncu için transfer görüşmeleri yaptığı ve yıldız stoperi kadrosuna katmaya hazırlandığı öğrenildi. Hatta dünyaca ünlü teknik adam da, bu transferin bitme aşamasında olduğunu işaret etti. Bu stoper transferi taraftarlardan bazılarının hoşuna giderken, bazıları da yönetime tepki gösterdi. İşte Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı stoper...

1 /12 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

2 /12 Teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, son dakika gelişmesi yaşandı.

3 /12 Strahinja Pavlovic ve Tuta ile görüşen sarı lacivertlilerin bu isimlerle anlaşma aşamasına geldiği iddia edilmişti.

4 /12 Fakat sarı lacivertli takımın gizli bir transfer çalışması yürüttüğü ortaya çıktı.

5 /12 Ne Pavlovic ne de Tuta... Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini gizlice yürüttüğü stoper belli oldu.

6 /12 Hatta dünyaca ünlü teknik direktör de bu transferi işaret etti.

7 /12 Fenerbahçe, Diego Carlos'un transferi için hem Aston Villa ile hem de oyuncunun kendisiyle anlaşma sağladı.

8 /12 Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Fenerbahçe'nin istediği Diego Carlos'un yarın oynanacak olan Arsenal maçında kadroda olmayacağını doğruladı.

9 /12 Emery, "Diego Carlos yarınki maç kadrosunda olmayacak." ifadelerini kullandı.

10 /12 Sosyal medyada yer alan yorumlarda ise taraftarlar, daha üst düzey bir oyuncunun kadroya katılması gerektiğini savundu.

11 /12 Bazı isimlerse oyuncunun performansından yana sorun olmayacağını ifade etti.