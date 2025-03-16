Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı yıldıza sert sözler: Bir tanesini tuttur

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda 9 kişi kalan TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası siyah-beyazlı takımı değerlendiren Nihat Kahveci, yıldız ismi sert sözlerle eleştirdi.
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a kaybetti. Karşılaşma sonrası Nihat Kahveci siyah-beyazlı takımın performansını Kontraspor YouTube kanalında eleştirdi.
"Öncelikle kazananla başlayayım. Buradan Konyaspor başkanı ve yönetimine sesleniyorum. Recep Uçar ve kadrosunu, teknik heyet, kadroda kim varsa poster yapıp müzeye asın. Helal olsun mücadelenize. Uzatmalarla birlikte 33 dakika 9 kişi oynadınız. Deniz muhteşem oynadı. Defansta kim varsa. Bu takımın posterini çekin gururla paylaşıyoruz diye müzenin en şık yerine koyun."
"Diğer tarafta da Ole hoca, teknik heyet, futbolcular, aynısı Beşiktaş. İlla kupayı aldı, tarihi zaferler aldı posterler, efsane oyuncular değil bu kadro da müzeye konsun, ibretlik olsun diye."
"Bu ne abi? Antep maçı 10 kişi gol yiyorsun, 9 kişiye pozisyon veriyorsun. Senin forvetin 9 kişi oynayan takıma ilk şutunu ikinci yarıda 74'te atıyor. Oyuna giren Semih iki tane kafa vuruyor top ağlayarak gidiyor. Rafa Silva kaç tane pozisyona girdin bir tanesini tuttur."
"Beşiktaş 11'e 11 ne oynadı da 11'e 9'daki bölümü eleştireyim. 11'e 11'de de kötüydü. Defansı da yapamayan bir Beşiktaş izlettiyorsun. Allah Beşiktaş taraftarlarına sabır versin. Şaka gibi."
"Ole hoca 11'e 9 bir düşüncen yok mu? Böyle bir takım olmaz. Bu kadar git gel olur mu bir takımda ya?"