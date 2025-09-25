Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Nihat Kahveci’den Fenerbahçe maçı sonrası bomba ayrılık iddiası: ‘Hayırlı, uğurlu olsun gitti’

Nihat Kahveci’den Fenerbahçe maçı sonrası bomba ayrılık iddiası: ‘Hayırlı, uğurlu olsun gitti’

09:1725/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi sezon açılışında Dinamo Zagreb deplasmanında 3-1'lik şok yenilgi aldı. Maçın ardından ünlü yorumcu ve eski futbolcu Nihat Kahveci Fenerbahçe’de bomba bir ayrılık iddiasında bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ilk maçında Dinamo Zagreb'e konuk oldu. Mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlileri Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi.


Tedesco ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulunan Kahveci'nin açıklamaları şöyle:

"Tedesco kusura bakmasın bugün gitti. Maç önü Allah korusun 3-1, 4-1 biterse gider dedim.


Fred'i oyuna aldın, Fredi'in yerinde 8'de Szymanski diye bir oyuncu oynuyordu. Asensio'yu öne atsana gol atmış Kasımpaşa maçında.


Hocam gittin. Hayırlı, uğurlu olsun gitti. Seni kimse kurtaramaz. Senin tazminatın ne kadar onu bilmiyorum.

Hocam gittin. Hayırlı, uğurlu olsun gitti. Seni kimse kurtaramaz. Senin tazminatın ne kadar onu bilmiyorum.

#Fenerbahçe
#UEFA Avrupa Ligi
#Nihat Kahveci
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
CAATSA açılımı nedir? CAATSA maddeleri nelerdir? Türkiye’ye yönelik ABD yaptırımlarının detayları ve son gelişmeler