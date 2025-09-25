Nihat Kahveci’den Fenerbahçe maçı sonrası bomba ayrılık iddiası: ‘Hayırlı, uğurlu olsun gitti’

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi sezon açılışında Dinamo Zagreb deplasmanında 3-1'lik şok yenilgi aldı. Maçın ardından ünlü yorumcu ve eski futbolcu Nihat Kahveci Fenerbahçe’de bomba bir ayrılık iddiasında bulundu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ilk maçında Dinamo Zagreb'e konuk oldu. Mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlileri Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi.
Tedesco ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulunan Kahveci'nin açıklamaları şöyle:
"Tedesco kusura bakmasın bugün gitti. Maç önü Allah korusun 3-1, 4-1 biterse gider dedim.
Fred'i oyuna aldın, Fredi'in yerinde 8'de Szymanski diye bir oyuncu oynuyordu. Asensio'yu öne atsana gol atmış Kasımpaşa maçında.
Hocam gittin. Hayırlı, uğurlu olsun gitti. Seni kimse kurtaramaz. Senin tazminatın ne kadar onu bilmiyorum.
