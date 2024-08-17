Nuri Şahin siftah yaptı: Borussia Dortmund farklı kazandı (ÖZET)

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Almanya Kupası 1. ön eleme turu maçında Phönix Lübeck'i 4-1 mağlup etti. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Anton, 31. dakikada Emre Can (P), 45+1. dakikada Brandt ve 62. dakikada Duranville attı. Bu sonucun ardından Nuri Şahin çıktığı ilk resmi maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.
Borussia Dortmund, Almanya Kupası 1. ön eleme turu maçında Phönix Lübeck'e konuk oldu.
Nuri Şahin'in çalıştırdığı Alman ekibi sahadan 4-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.
Galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Anton, 31. dakikada Emre Can (P), 45+1. dakikada Brandt ve 62. dakikada Duranville attı.
Dortmund bu sonucun ardından adını 2. tura yazdırdı.
Teknik direktör Nuri Şahin çıktığı ilk resmi karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrıldı.