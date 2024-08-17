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Spor

Nuri Şahin siftah yaptı: Borussia Dortmund farklı kazandı (ÖZET)

20:49 - 17/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 20:51 - 17/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Almanya Kupası 1. ön eleme turu maçında Phönix Lübeck'i 4-1 mağlup etti. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Anton, 31. dakikada Emre Can (P), 45+1. dakikada Brandt ve 62. dakikada Duranville attı. Bu sonucun ardından Nuri Şahin çıktığı ilk resmi maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

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Borussia Dortmund, Almanya Kupası 1. ön eleme turu maçında Phönix Lübeck'e konuk oldu.

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Nuri Şahin'in çalıştırdığı Alman ekibi sahadan 4-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

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Galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Anton, 31. dakikada Emre Can (P), 45+1. dakikada Brandt ve 62. dakikada Duranville attı. 

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Dortmund bu sonucun ardından adını 2. tura yazdırdı.

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Teknik direktör Nuri Şahin çıktığı ilk resmi karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrıldı.

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Phönix Lübeck - Borussia Dortmund maçının özetini izlemek için tıklayın.

#Borussia Dortmund
#Nuri Şahin
#Almanya Kupası
#Phönix Lübeck
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