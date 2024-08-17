Nuri Şahin siftah yaptı: Borussia Dortmund farklı kazandı (ÖZET)

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Almanya Kupası 1. ön eleme turu maçında Phönix Lübeck'i 4-1 mağlup etti. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Anton, 31. dakikada Emre Can (P), 45+1. dakikada Brandt ve 62. dakikada Duranville attı. Bu sonucun ardından Nuri Şahin çıktığı ilk resmi maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

1 / 6 Borussia Dortmund, Almanya Kupası 1. ön eleme turu maçında Phönix Lübeck'e konuk oldu.

2 / 6 Nuri Şahin'in çalıştırdığı Alman ekibi sahadan 4-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

3 / 6 Galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Anton, 31. dakikada Emre Can (P), 45+1. dakikada Brandt ve 62. dakikada Duranville attı.

4 / 6 Dortmund bu sonucun ardından adını 2. tura yazdırdı.