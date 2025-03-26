Oğuz Aydın ve Yusuf Akçiçek’e teklif yağmuru: 7 dev kulüp yarışta!

Fenerbahçe’nin bu sezon parlayan iki genç yeteneği, Avrupa’nın dev kulüplerinin gözdesi haline geldi. Oğuz Aydın ve Yusuf Akçiçek için tam 7 farklı kulüpten teklif geldi. Sarı-lacivertlilerin 20 milyon euro sınırını aşan bu çılgın yarışta nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.
Fenerbahçe'de bu sezon sergiledikleri performansla dikkatleri çeken Oğuz Aydın ve Yusuf Akçiçek'e Avrupa devlerinden büyük ilgi var.
Sabah'ın haberine göre hem sarı-lacivertli formayla hem de A Milli Takım'da kendilerini gösteren Oğuz Aydın'a Napoli, Marsilya ve Ajax'ın yakından ilgi gösterdiği belirtildi.
Özellikle Napoli, Oğuz için 20 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Mourinho'nun savunmada şans vermesiyle Milli Takım'a kadar yükselen Yusuf Akçiçek'le ise Manchester United, Bayern Münih, PSG ve Aston Villa yakından ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin de Yusuf için kapıyı 20 milyon euro'dan açması muhtemel.
Bu sezon Fenerbahçe ile 19 maça çıkan Oğuz 5 gol 6 asiste imza attı. Yusuf ise 16 maçta forma giydi ve 2 gol 1 asist yaptı.