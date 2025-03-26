Oğuz Aydın ve Yusuf Akçiçek’e teklif yağmuru: 7 dev kulüp yarışta!

Fenerbahçe’nin bu sezon parlayan iki genç yeteneği, Avrupa’nın dev kulüplerinin gözdesi haline geldi. Oğuz Aydın ve Yusuf Akçiçek için tam 7 farklı kulüpten teklif geldi. Sarı-lacivertlilerin 20 milyon euro sınırını aşan bu çılgın yarışta nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

1 /5 Fenerbahçe'de bu sezon sergiledikleri performansla dikkatleri çeken Oğuz Aydın ve Yusuf Akçiçek'e Avrupa devlerinden büyük ilgi var.

2 /5 Sabah'ın haberine göre hem sarı-lacivertli formayla hem de A Milli Takım'da kendilerini gösteren Oğuz Aydın'a Napoli, Marsilya ve Ajax'ın yakından ilgi gösterdiği belirtildi.



3 /5 Özellikle Napoli, Oğuz için 20 milyon euro'yu gözden çıkardı.



4 /5 Mourinho'nun savunmada şans vermesiyle Milli Takım'a kadar yükselen Yusuf Akçiçek'le ise Manchester United, Bayern Münih, PSG ve Aston Villa yakından ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin de Yusuf için kapıyı 20 milyon euro'dan açması muhtemel.

