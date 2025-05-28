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Okan Buruk dünyaca ünlü yıldızın transferini veto etti

Okan Buruk dünyaca ünlü yıldızın transferini veto etti

10:4228/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk dünyaca ünlü yıldızın transferini veto etti. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan 33 yaşındaki futbolcunun hangi takıma transfer olacağı ise merak konusu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kevin De Bruyne transferini veto etti.


A Spor'da Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Levent Tüzemen, "Kevin De Bruyne, Galatasaray'ın transfer listesindeydi ama Okan Hoca istememiş. Sıcak bakmamış, başka nedenleri var, bildiği vardır." dedi.


Manchester City ile sözleşmesi biten 33 yaşındaki futbolcunun İtalya'dan Napoli'ye imza atması bekleniyor.


Manchester City'de geride kalan sezonda 40 maçta süre bulan Belçikalı yıldız, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.


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