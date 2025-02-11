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Okan Buruk küfür etti mi? Yusuf Barasi'den açıklama geldi

Okan Buruk küfür etti mi? Yusuf Barasi'den açıklama geldi

10:0511/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Barasi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kendisine ne söylediğini açıkladı.

Galatasaray-Adana Demirspor maçı, sarı-kırmızılı takım lehine çalınan penaltı sonrası konuk takımın sahadan çekilmesiyle yarıda kalmıştı.

Olaylı maçta en çok konuşulan konulardan biri, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Barasi'ye küfür ettiği iddiasıydı.

Okan Buruk, konuyla ilgili "Murat Sancak’ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası gerçek dışıdır" açıklamasını yapmıştı.

Okan Buruk'un Yusuf Barasi'ye ne dediği dudak okuma uzmanları tarafından da değerlendirilmişti.

Son olarak Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Barasi'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Ekol TV'nin aktardığına göre Yusuf Barasi, "Okan Buruk bana bakarken küfür etmedi. 'İçeri geçin' dedi" ifadelerini kullandı.

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Yusuf Barasi
#Adana Demirspor

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