Okan Buruk maçtan önce Abdülkerim Bardakcı'ya bunu demiş! Yedek kalma sebebi ortaya çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilmişti. Mücadelede ilk 11'de forma giymeyen Abdülkerim Bardacı ile teknik direktör Okan Buruk'un maç öncesi konuşmaları ortaya çıktı.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilerek organizasyona kötü bir başlangıç yapmıştı.
Mücadele sonrası en çok eleştirilen konulardan biri de Abdülkerim Bardakcı'nın maça ilk 11'de başlamaması olmuştu.
Ali Naci Küçük, Futbol Arena'da yaptığı açıklamada Okan Buruk ile Abdülkerim Bardakcı'nın maç öncesi görüşmesini anlattı.
Küçük, "Abdülkerim Bardakcı konusuna gelelim. Okan Buruk, Frankfurt karşısında neden yedek kalacağını maçtan önce anlatmış. 'Frankfurt çok koşuyor, çok fazla geriye dönmen lazım. Sen de biz de sıkıntı yaşarız' demiş. Abdülkerim muhtemelen Konya maçında 11'de olacak zaten." ifadelerini kullandı.