Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk maçtan önce Abdülkerim Bardakcı'ya bunu demiş! Yedek kalma sebebi ortaya çıktı

Okan Buruk maçtan önce Abdülkerim Bardakcı'ya bunu demiş! Yedek kalma sebebi ortaya çıktı

16:0221/09/2025, Pazar
G: 21/09/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilmişti. Mücadelede ilk 11'de forma giymeyen Abdülkerim Bardacı ile teknik direktör Okan Buruk'un maç öncesi konuşmaları ortaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilerek organizasyona kötü bir başlangıç yapmıştı.

Mücadele sonrası en çok eleştirilen konulardan biri de Abdülkerim Bardakcı'nın maça ilk 11'de başlamaması olmuştu.

Ali Naci Küçük, Futbol Arena'da yaptığı açıklamada Okan Buruk ile Abdülkerim Bardakcı'nın maç öncesi görüşmesini anlattı.


Küçük, "Abdülkerim Bardakcı konusuna gelelim. Okan Buruk, Frankfurt karşısında neden yedek kalacağını maçtan önce anlatmış. 'Frankfurt çok koşuyor, çok fazla geriye dönmen lazım. Sen de biz de sıkıntı yaşarız' demiş. Abdülkerim muhtemelen Konya maçında 11'de olacak zaten." ifadelerini kullandı.

#Galatasaray
#Abdülkerim Bardakcı
#Okan Buruk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GSB personel alım sonuçları açıklandı mı? GSB 450 yurt yönetim personeli alımı sonuç sorgulama ekranı