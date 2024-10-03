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Okan Buruk’tan Acun’a Survivor’lı gönderme: ‘Kırmızı takım kazandı’

Okan Buruk’tan Acun’a Survivor’lı gönderme: ‘Kırmızı takım kazandı’

11:413/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe asbaşkanı Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Okan Buruk hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’tan cevap gecikmedi. Tecrübeli teknik adam Ilıcalı’ya Survivor’lı göndermede bulundu. Detaylar haberimizde.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Acun Ilıcalı'nın kendisi için yaptığı açıklamalar sonrası flaş bir hamle yaptı.


Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'yı Instagram'dan takipten çıkardı.


Okan Buruk ve Acun Ilıcalı'nın geçmişten gelen bir dostluğunun olduğu biliniyordu.

ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?


Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Galatasaray maçında enteresan bir görüntü ortaya çıkıyor. Galatasaraylı ve Beşiktaşlı dostlarım var. Konu Fenerbahçe olunca hiç kimseyi tanımam.


Okan Buruk, Kasımpaşa maçının 88. dakikasında hakeme 'Hocam bu penaltıyı verirsen burada bir daha maç yönetemezsin.' diyor. Bu, Türkiye'de futbolun geldiği durumu özetliyor. 

İşte Türk futbolunun özeti. Sonra uzatma bir anda 6 dakikaya düşüyor. Hakem, bu tehdidi almış." ifadelerini kullanmıştı.


Okan Buruk, RFS maçı öncesi yaptığı açıklamada, Acun Ilıcalı'ya göndermede bulundu.

Survivor göndermesi yapan Buruk, "Biz daha 10 gün önce Fenerbahçe Stadı'nda herkesin takdirini kazanan bir futbol ortaya koyduk.


Orada kırmızı takım kazandı, mavi takım kaybetti. 3 puan ödülünü cebimize koyduk." ifadelerini kullandı.


#Okan Buruk
#Acun ılıcalı
#Survivor

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