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Okan Buruk'un ilk transferi: Süper Lig'in en iyi yerlisi parçalı formayı giyecek

Okan Buruk'un ilk transferi: Süper Lig'in en iyi yerlisi parçalı formayı giyecek

10:4316/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Türkiye Kupası'nda zafere uzanan, Süper Lig'de ise şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştiriyor. Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un devre arasında transfer etmek istediği yerli oyuncunun sezon sonunda Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Sarı Kırmızılılar, Süper Lig'deki birçok istatistikte zirvede bulunan Kayserisporlu futbolcu Gökhan Sazdağı'nı kadrosuna katmaya çok yakın.

30 yaşındaki futbolcu, kaptanlığını yaptığı Kayserispor'da çok yönlü oyunuyla dikkat çekiyor. Daha çok sağ bekte şans bulan oyuncu, gösterdiği performansla bu sezonun en iyi yerli oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Milli Takımımızın Macaristan ile oynanan Uluslar Ligi maçlarında geniş kadroya da davet edilen Gökhan Sazdağı, Ay-Yıldızlıların kadro havuzuna dahil oldu.

Okan Buruk'un birçok mevkide faydalanabileceğini düşündüğü oyuncuyu devre arasında da transfer etmek istediği ancak Kayserispor'un transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle bu imzanın atılamadığı belirtildi.

Gökhan Sazdağı, bu sezon 28 maçta 3 asist yaptı. Sazdağı, bu sezonki en dikkat çekici performansını Fenerbahçe deplasmanında göstermişti. 30 yaşındaki oyuncu 3-3 biten karşılaşmada 2 asistle maçın yıldızlarından biri olmuştu.

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