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Okumak için geldiği İstanbul'da futbolcu olmuştu: Süper Lig devine transferi gündemde

Okumak için geldiği İstanbul'da futbolcu olmuştu: Süper Lig devine transferi gündemde

10:1217/05/2025, Cumartesi
G: 17/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig devi, İstanbulspor'un hücum oyuncusu Gaoussou Diarra'yı renklerine bağlamak istiyor. Malili genç oyuncunun menajerinden açıklama geldi.

Üniversite okumak için geldiği İstanbul'da profesyonel futbolcu olan Malili Gaoussou Diarra, İstanbulspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.




İstanbulspor'da 37 maça çıkan 22 yaşındaki Diarra, 16 gol atıp 2 de asist kaydetti.

Beşiktaş'ın her iki kanat bölgesinin dışında santrforda da görev yapabilen Gaoussou Diarra için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Africafoot'a konuşan Gaoussou Diarra'nın menajeri Buruçhan Düzgün, "Bu yaz kendisine birçok kulüp teklif yaptı ve büyük ihtimalle takımdan ayrılacak. İstanbulspor'un kararlarına göre hareket edeceğiz. Beşiktaş'ın teklifi henüz netleşmedi, görüşmeleri sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaoussou Diarra'nın İstanbulspor'la 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

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