Okumak için geldiği İstanbul'da futbolcu olmuştu: Süper Lig devine transferi gündemde

Africafoot'a konuşan Gaoussou Diarra'nın menajeri Buruçhan Düzgün, "Bu yaz kendisine birçok kulüp teklif yaptı ve büyük ihtimalle takımdan ayrılacak. İstanbulspor'un kararlarına göre hareket edeceğiz. Beşiktaş'ın teklifi henüz netleşmedi, görüşmeleri sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.