Ön liberoya 20’lik genç! Beşiktaş Gambiyalı yıldız için ilk teması kurdu

SOLSKJAER ONAY VERDİ









Oyun görüşü ve pozisyon alma becerisiyle dikkati çeken ve maç başına 6,7 top kazanımı ile takımının savunma direncine önemli katkı sağlayan, agresif oyun tarzı sebebiyle Ole Gunnar Solskjaer'in de onay verdiği Bajo için henüz bir teklif yapılmadı.



