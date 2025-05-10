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Ön liberoya 20’lik genç! Beşiktaş Gambiyalı yıldız için ilk teması kurdu

Ön liberoya 20’lik genç! Beşiktaş Gambiyalı yıldız için ilk teması kurdu

13:0010/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş’ta yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılar 20 yaşındaki genç ön libero için ilk teması kurdu. Detaylar haberimizde.

Gelecek sezon için yapılacak transferlerin potansiyelli ve yükselen yıldız adaylarından olmasına dikkat edecek olan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.


Siyah beyazlıların, Slovak ekibi Dunajska Streda'da forma giyen Mahmudu Bajo'yu bir süredir takip ettiği ortaya çıkmıştı. Gambiyalı ön libero için harekete geçildi.


İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Serdal Adalı'nın başkanlığa seçilmesiyle birlikte göreve başlayan Scouting Direktörü Eduard Graf, Dunajska Streda kulübünün yetkilileriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.


ŞARTLARI SORULDU



Piyasa değeri 1 milyon avro olan 1,85 boyundaki 20 yaşındaki oyuncunun şartlarının sorulduğu öğrenildi.


SOLSKJAER ONAY VERDİ



Oyun görüşü ve pozisyon alma becerisiyle dikkati çeken ve maç başına 6,7 top kazanımı ile takımının savunma direncine önemli katkı sağlayan, agresif oyun tarzı sebebiyle Ole Gunnar Solskjaer'in de onay verdiği Bajo için henüz bir teklif yapılmadı.


Başkan Adalı bu bölge için 20'ye yakın oyuncuyla görüştüklerini, Mahmudu Bajo'nun da bunlardan biri olduğunu söylemişti.


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