Fenerbahçe’de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Osayi Samuel’in adı geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile anılmıştı. Nijeryalı yıldız Galatasaray’a transfer olma ihtimali hakkında konuştu. Peki, Osayi Samuel Galatasaray’a transfer olacak mı? İşte detaylar.
Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek bir diğer isim Bright Osayi-Samuel...
Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertli yönetim, Nijeryalı sağ bek ile sözleşme uzatmak istiyor.
Daha önce menajerle yapılan görüşmede bir sonuç çıkmamıştı.
Osayi-Samuel'in Galatasaray'la anlaştığı ve sezon sonunda sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayacağı iddia edilmişti.
Gelen tepkiler üzerine Fenerbahçe yönetimi, dün başarılı futbolcu ile bir görüşme gerçekleştirdi ve durumun gerçek olup olmadığını sordu.
Nijeryalı oyuncu da, "Böyle bir durum söz konusu değil. Benim gönlüm Fenerbahçe'de kalmaktan yana" cevabını verdi.
Futbolcunun menajeri tekrardan İstanbul'a davet edildi.