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Spor

Osayi Samuel için Premier Lig ekipleri yarışıyor: 3 talibi var!

12:18 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:18 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe yeni sezonda gelecek ve gidecek oyuncuların planlaması sürüyor. Sarı-lacivertliler bir yandan takıma takviye yaparken bir yandan oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Sezonun başarılı isimlerinden Bright Osayi-Samuel’e Premier Lig’den 3 takım talip oldu. Detaylar haberimizde.

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Fenerbahçe'de bu sezon göz kamaştırıcı bir performans ortaya koyan Bright Osayi-Samuel'e İngiltere'den üç talip çıktı.

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Ada medyasına yansıyan haberlere göre; Wolverhampton, Crystal Palace ve Leeds United, Nijeryalı futbolcuyu gündemine aldı.


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Fenerbahçe'nin tatmin edici bir teklif gelmesi halinde Osayi'yi satabileceği belirtildi. 

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Öte yandan Sarı-Lacivertliler, Osayi-Samuel ile sözleşme uzatma görüşmelerine de başladı.


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Sözleşme uzatmak için görüşmeler sürüyor ancak taraflar arasında şu ana dek henüz bir anlaşma sağlanamadı.

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Osayi, geride kalan sezonda çıktığı 24 resmi maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.


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Osayi-Samuel, profesyonel futbol kariyerine İngiltere'nin Blackpool takımında başladı. 

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2017 yılında İngiltere Championship takımlarından Queens Park Rangers'a (QPR) transfer olan Osayi-Samuel, burada kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı. 

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2021 yılında Süper Lig’in köklü kulüplerinden Fenerbahçe'ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, burada kısa sürede takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi. 

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Fenerbahçe formasıyla çıktığı 100’den fazla maçta etkili performanslar sergileyen Osayi-Samuel, hem sağ kanatta hem de sağ bek pozisyonunda görev aldı.


#Osayi Samuel
#Fenerbahçe
#Premier Lig
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