Osayi Samuel için Premier Lig ekipleri yarışıyor: 3 talibi var!

Fenerbahçe yeni sezonda gelecek ve gidecek oyuncuların planlaması sürüyor. Sarı-lacivertliler bir yandan takıma takviye yaparken bir yandan oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Sezonun başarılı isimlerinden Bright Osayi-Samuel’e Premier Lig’den 3 takım talip oldu. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'de bu sezon göz kamaştırıcı bir performans ortaya koyan Bright Osayi-Samuel'e İngiltere'den üç talip çıktı.
Ada medyasına yansıyan haberlere göre; Wolverhampton, Crystal Palace ve Leeds United, Nijeryalı futbolcuyu gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin tatmin edici bir teklif gelmesi halinde Osayi'yi satabileceği belirtildi.
Öte yandan Sarı-Lacivertliler, Osayi-Samuel ile sözleşme uzatma görüşmelerine de başladı.
Sözleşme uzatmak için görüşmeler sürüyor ancak taraflar arasında şu ana dek henüz bir anlaşma sağlanamadı.
Osayi, geride kalan sezonda çıktığı 24 resmi maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Osayi-Samuel, profesyonel futbol kariyerine İngiltere'nin Blackpool takımında başladı.
2017 yılında İngiltere Championship takımlarından Queens Park Rangers'a (QPR) transfer olan Osayi-Samuel, burada kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı.
2021 yılında Süper Lig’in köklü kulüplerinden Fenerbahçe'ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, burada kısa sürede takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi.
Fenerbahçe formasıyla çıktığı 100’den fazla maçta etkili performanslar sergileyen Osayi-Samuel, hem sağ kanatta hem de sağ bek pozisyonunda görev aldı.