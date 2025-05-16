Osimhen Gaziantep'ten dönüş uçağında müjdeyi verdi! Sürpriz konuşma

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Süper Lig'de de kalan maçlarda 1 puan alması halinde 25. şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılılarda performansıyla öne çıkan isimlerden olan Victor Osimhen'in, takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmuştu. Nijeryalı futbolcunun Gaziantep'ten dönüş uçağında takım arkadaşlarına sürpriz bir konuşma yaptığı ortaya çıktı.

1 /8 Galatasaray önceki gün Gaziantep'teki finalde Trabzonspor'u 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı.

2 /8 Dev maçta son düdüğün ardından sahada en çok sevinenlerin başında Osimhen geliyordu. Osimhen'in coşkusu, stattan otobüsle havalimanına giderken de devam etti. Fakat asıl bomba olay uçakta yaşandı.

3 /8 Fotomaç'ta yer alan habere göre kafileyi İstanbul'a taşıyan uçak saat tam 02.00'de havalandı.

4 /8 Ancak uçaktaki oturma düzeni bu kez farklıydı. Futbolcular ön tarafta, business bölümünde yolculuk ederken, yöneticiler ise arka taraftaydı. Normalde tam tersi olurdu.

5 /8 Futbolcular şarkılar söyleyip eğleniyor, kupa zaferinin tadını çıkarıyordu. Saatler yaklaşık 02.25'i gösterdiğinde Osimhen takım arkadaşlarına dönerek "Galatasaray inanılmaz bir kulüp. Burada yaşadığım güzel duyguları tarif etmem imkansız" dedi ve şöyle devam etti:

6 /8 "Tüm kalbimle kendimi buraya ait hissediyorum. Taraftarı çok seviyorum. Galatasaray'ı çok seviyorum. İnsan nerede mutluysa orada olmalı."

7 /8 "Transferle ilgili kararımı sezon sonu vereceğimi söylemiştim ama devam etme düşüncesi ağır basmaya başladı. Kalmayı düşünüyorum. Son kararımı sezon sonunda herkes öğrenecek."