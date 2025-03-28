Osimhen, Sanchez ve Yunus derbide oynayacak mı? Karar verildi

Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Yunus Akgün'ün durumu merak ediliyordu. Milli takımlarında sakatlık yaşayan 3 yıldız için teknik ekip kararını verdi.
Galatasaray'da Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Davinson Sanchez milli takımlarında sakatlıklar yaşamıştı.
Beşiktaş derbisi öncesi bu futbolcuların durumları merak konusu olurken, teknik direktör Okan Buruk ve sağlık heyeti 3 yıldız için kararını verdi.
Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu olumlu rapor aldı ve derbide oynamalarında bir sakınca görülmedi.
Dizinde esneme olduğu için A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Yunus 2 gündür takımla beraber çalışıyor. Buruk’un yıldız oyuncuya derbide ilk 11’de görev vermesi bekleniyor.
Kolombiya’nın Brezilya ile oynadığı maçta başına aldığı darbe sonrası oyundan çıkan ve bu nedenle Paraguay karşısında forma giyemeyen Sanchez’den iyi haber geldi. Kontrolden geçirilen başarılı stoperin derbide takımdaki yerini alabileceği bildirildi.
Nijerya’nın Zimbabwe ile oynadığı müsabakanın son anlarında sakatlık problemi yaşayan Osimhen’in de iyi olduğu aktarıldı.
Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan da takımla birlikte çalışmalara başlarken, derbi öncesi Sallai dışında eksik gözükmediği vurgulandı.