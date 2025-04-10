"Osimhen'i Galatasaray'a ben getirdim" dedi! Sosyal medya yıkıldı

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılıları taşıyor. Nijeryalı futbolcuyla ilgili takım arkadaşından flaş bir itiraf geldi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, sergilediği performansla taraftarların büyük beğenisini kazandı.
Sarı-kırmızılı takımın Belçikalı oyuncusu Dries Mertens'ten, Nijeryalı futbolcu ile ilgili dikkat çeken bir itiraf geldi.
Ülkemizde bir dönem Trabzonspor forması da giyen eski futbolcu Obi Mikel'in 'Obi One Podcast' programına konuşan Mertens'in açıklamaları şu şekilde:
"Osimhen'i buraya ben getirdim. Harika bir oyuncu, üst düzey bir forvet. Şu anda onun gibi çok fazla forvet yok çünkü Lewandowski artık yaşlanıyor, Benzema artık sahalarda yok. Bence Victor şu an dünyadaki iyi üç forvetten biri ve şu anda bizimle oynuyor olması bizim için büyük bir şans. Onunla oynamak gerçekten ayrıcalık. Harika bir insan ve onu gerçekten çok seviyorum. Aramızda iyi bir iletişim var ve bu yüzden buraya gelmesine çok sevindim. Onun bir takım için neler yapabileceğini ve neler başarabileceğini biliyorum. Bu yüzden bizimle olması harika."
"Seni Süper Lig'de şaşırtan nedir?"
"Beni en çok Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğu şaşırttı. Napoli'de oynadım ama bana göre Galatasaray, dünyanın dört bir yanında çok tanınan bir kulüp. Galatasaray adını tabii ki biliyorsunuz ama gerçek büyüklüğünü burada anlıyorsun, o zaman anlıyorsun ne kadar büyük olduğunu."
"Napoli'de de oynadım. Ama Galatasaray bana göre Galatasaray dünyanın dört bir yanında çok fazla tanınan bir kulüp. Türkiye'yi yaşamak harika. Türkiye'de yaşarken herkesi tanımak istiyorsun. Antalya, İzmir, Ankara... Türk insanı ülkesiyle gurur duyuyor."