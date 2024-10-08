Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Paul Pogba'ya bir müjde daha: Fransa devi onu istiyor

Paul Pogba'ya bir müjde daha: Fransa devi onu istiyor

10:228/10/2024, Salı
G: 8/10/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fransız yıldız Paul Pogba doping yaptığı gerekçesiyle futboldan 4 yıl men cezası almıştı. Oyuncunun cezası 18 aya indirildi. Pogba 2025 Mart ayında yeşil sahalara geri dönecek. 31 yaşındaki Fransız futbolcuya bir müjdeli haberde ülkesinden geldi. Detaylar haberimizde.

Dopingden dolayı futboldan 4 yıllık men cezası alan ve daha sonra cezası 18 aya indirilen Paul Pogba'ya ülkesinin dev takımlarından biri olan Marsilya'dan haber geldi.

2025 Mart'ta sahalara dönecek olan Pogba'nın Juventus'ta futbola devam etmesi beklenilmezken Fabrizio Romano'nun haberine göre oyuncunun sözleşmesinin sona erdirilmesi için anlaşma yapılacak.


Fransız basınından Live Foot'un haberine göre Pogba'nın eski takım arkadaşı ve şu an Marsilya'nın sportif direktörü Mehdi Benatia oyuncu için tetikte. 

Aynı zamanda Geoffrey Kondogbia ve Adrien Rabiot'un da takımda olması oyuncunun durumuna etki edebileceği düşünülüyor. 

Ancak oyuncunun maaş taleplerini düşürmesi gerekecek.


31 yaşındaki Pogba şu ana kadar 446 maçta 76 gol atarken 96 kere de asist yaptı. 

Aynı zamanda 2016 Ağustos'ta Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Pogba 105 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle dönemin transfer rekorunu kırmıştı.

#Paul Pogba
#Juventus
#Marsilya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM BURS BAŞVURUSU TARİHİ 2024: Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman, tarih açıklandı mı?