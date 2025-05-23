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Piatek Başakşehir'den ayrıldı: 11 milyon euroluk imza

Piatek Başakşehir'den ayrıldı: 11 milyon euroluk imza

17:1423/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de sergilediği performansla sezona damga vuran golcü Krzysztof Piatek takımdan ayrılıyor. Turuncu-lacivertliler Polonyalı forvet oyuncusundan 11 milyon euro kazanacak. İşte Krzysztof Piatek'in yeni adresi...

Trendyol Süper Lig'de golcü performansıyla adından söz ettiren Başakşehirli golcü Piatek sezon sonu takımdan ayrılıyor.

Polonyalı forvet oyuncusunun gelecek sezon Süper Lig'de forma giymeyeceği iddia edildi.

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; Piatek, Katar ekiplerinden Al Duhail'e transfer oldu.

Başakşehir, 29 yaşındaki forvet oyuncusunun transferinden 11 milyon euro bonservis bedeli kazanacak. Piatek, Katar ekibiyle üç yıllık sözleşme imzaladı. 

Golcü oyuncu, turuncu-lacivertli formayla bu sezon toplamda 47 maça çıkarken 31 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.

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