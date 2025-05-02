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Piatek için flaş iddia! Süper Lig devi istiyor

Piatek için flaş iddia! Süper Lig devi istiyor

10:522/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de forma giyen Krzysztof Piatek ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig devinin, Polonyalı golcüyü kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Süper Lig'de Başakşehir formasıyla başarılı bir sezon geçiren Krzysztof Piatek için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

HT Spor'un Polonya basınından aktardığı habere göre; Meczyki.pl kanalına konuşan gazeteci Tomasz Włodarczyk, 29 yaşındaki golcünün devre arasında Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğunu duyurdu.

Beşiktaş'ın sezon sonunda tekrardan harekete geçebileceği de belirtildi.

Mateusz Swiecicki ile yaptığı röportajda konuşan Piatek, "İki büyük ligden somut teklifler aldım. Transfer döneminin bitimine 5 saat kala çok güçlü bir takımdan cazip bir teklif geldi. Karar vermek için zamanımız olsaydı belki ayrılık gerçekleşebilirdi." ifadelerini kullandı.


Tomasz Włodarczyk, Piatek'in kış transfer döneminde yalnızca Türkiye'den değil, Avrupa'nın büyük liglerinden de ciddi teklifler aldığını duyurdu.

Haberde Başakşehir ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Piatek'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'ın yıldız ismi Osimhen ile gol krallığında yarışan Piatek, 22 gollü Osimhen'in ardından 20 golle ikinci sırada.

Bu sezon takımıyla 44 maçta 30 gol atan Piatek 5 kez de asist yaptı.

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