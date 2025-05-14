Premier Lig'de şoke eden sakatlık: Direğe çarptı bağırsakları yırtıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta 27 yaşındaki Nijeryalı forvet Taiwo Awoniyi, karın yaralanması nedeniyle geçirdiği ameliyatın ilk aşamasının ardından yapay komaya alındı.
İngiltere Premier Lig'de şoke eden bir sakatlık yaşandı.
Geçen pazar günü oynanan ve 2-2 sona eren Nottingham Forest-Leicester City maçının son anlarında ev sahibi ekibin oyuncusu Taiwo Awoniyi, takım arkadaşı Anthony Elanga'nın ortasında topu yakalamaya çalışırken direğe çarptı.
İngiliz basını, 27 yaşındaki oyuncunun çarpışmada bağırsaklarının yırtıldığını duyurdu.
Nijeryalı golcünün, karın yaralanması nedeniyle geçirdiği ameliyatın ilk aşamasının ardından yapay komaya alındığı bildirildi.