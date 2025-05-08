Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında PSG evinde Arsenal’i konuk etti. 1-0 biten ilk maçın rövanşını PSG 2-1 kazanarak finale yükselen taraf oldu. Galibiyet golleri Fabian Ruiz ve Achraf Hakimi’den geldi. Arsenal’in tek golü Bukayo Saka’dan geldi. PSG - Arsenal maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /10 Paris Saint-Germain ile Arsenal, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında karşı karşıya geldi.



2 /10 Rakibini Emirates Stadium'da oynanan ilk karşılaşmada 1-0 mağlup eden Paris Saint-Germain, Parc des Princes'teki maça avantajla başladı.



3 /10 27. dakikada Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydeden Ruiz, Paris Saint-Germain'i Arsenal karşısında öne geçirdi. Soyunma odasına da 1-0'lık skorla gidildi.



4 /10 Hakem Felix Zwayer 68. dakikada penaltı düdüğü çalarken 69. dakikada topun başına geçen Vitinha, kaleci Raya'ya takıldı.



5 /10 72. dakikada topu ağlarla buluşturan Hakimi golüyle farkı açtı. 76. dakikada fileleri havalandıran Saka durumu 2-1 yaptı.



6 /10 Kalan anlarda skoru koruyan Paris Saint-Germain sahasında Arsenal'ı 2-1 yendi. Bu sonuçla Kupa 1'de finalin adı Inter - PSG oldu.



7 /10 Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona'yı saf dışı bırakan Inter ile 31 Mayıs'ta Allianz Arena'da kozlarını paylaşacak.



8 /10 Öte yandan Fransız ekibi 2019-20 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırmış fakat Bayern Münih'e 1-0 yenilmişti.



9 /10 Arsenal ise son olarak 2005-06 sezonunda finale kalmış ancak Barcelona'ya 2-1 mağlup olmuştu.

