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PSG evinde Arsenal’i 2-1 mağlup ederek finale yükseldi | ÖZET

PSG evinde Arsenal’i 2-1 mağlup ederek finale yükseldi | ÖZET

10:048/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında PSG evinde Arsenal’i konuk etti. 1-0 biten ilk maçın rövanşını PSG 2-1 kazanarak finale yükselen taraf oldu. Galibiyet golleri Fabian Ruiz ve Achraf Hakimi’den geldi. Arsenal’in tek golü Bukayo Saka’dan geldi. PSG - Arsenal maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Paris Saint-Germain ile Arsenal, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında karşı karşıya geldi.


Rakibini Emirates Stadium'da oynanan ilk karşılaşmada 1-0 mağlup eden Paris Saint-Germain, Parc des Princes'teki maça avantajla başladı.


27. dakikada Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydeden Ruiz, Paris Saint-Germain'i Arsenal karşısında öne geçirdi. Soyunma odasına da 1-0'lık skorla gidildi.


Hakem Felix Zwayer 68. dakikada penaltı düdüğü çalarken 69. dakikada topun başına geçen Vitinha, kaleci Raya'ya takıldı.


72. dakikada topu ağlarla buluşturan Hakimi golüyle farkı açtı. 76. dakikada fileleri havalandıran Saka durumu 2-1 yaptı.


Kalan anlarda skoru koruyan Paris Saint-Germain sahasında Arsenal'ı 2-1 yendi. Bu sonuçla Kupa 1'de finalin adı Inter - PSG oldu.


Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona'yı saf dışı bırakan Inter ile 31 Mayıs'ta Allianz Arena'da kozlarını paylaşacak.


Öte yandan Fransız ekibi 2019-20 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırmış fakat Bayern Münih'e 1-0 yenilmişti.


Arsenal ise son olarak 2005-06 sezonunda finale kalmış ancak Barcelona'ya 2-1 mağlup olmuştu.


PSG - ARSENAL MAÇ ÖZETİ

PSG - Arsenal maç özetini izlemek için TIKLAYIN.



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