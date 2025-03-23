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Sakatlanan Rafa Silva derbide oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Sakatlanan Rafa Silva derbide oynayacak mı? Son durumu belli oldu

17:0123/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı hazırlık karşılamasında sakatlanarak oyundan çıkan Rafa Silva'nın sağlık durumu belli oldu. Sakatlık sonrası Portekizli yıldızın Galatasaray maçında forma giyeceği merak konusu. İşte Rafa Silva'nın son durumu...

Süper Lig'e verilen milli arada Beşiktaş, hazırlık maçında 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. 

Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi İstanbulspor 3-1 kazandı.

Siyah-beyazlıların tek golünü 50. dakikada Gabriel Paulista atarken İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Emir Kaan, 85. dakikada Diarra ve 90. dakikada Loshaj kaydetti.

Beşiktaş'ta ise 36'ncı dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ile 64'üncü dakikada Rafa Silva sakatlanarak oyuna devam edemedi.

RAFA SİLVA GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI? SON DURUMU NE?

Sakatlanan Portekizli yıldız Rafa Silva'nın son durumu ortaya çıktı. beIN Sports'ta yer alan habere göre; Rafa Silva'nın sakatlığının ciddi değil. 31 yaşındaki futbolcu, görev verilmesi halinde Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.

#Beşiktaş
#Rafa Silva
#Galatasaray

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