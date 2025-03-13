Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında deplasmanda Rangers ile karşılaşacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Becao, Oosterwolde, Diego Carlos karşılaşmada forma giyemeyecek. Saint-Maximin ise maç kadrosunda yok. Rangers'ta Kasanwirjo'nun sakatlığı bulunuyor. Peki, Fenerbahçe’de Rangers maçında kimler oynayacak, ilk 11 belli oldu mu? İşte Rangers - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /10 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İskoçya'nın Rangers takımı karşısında çeyrek final bileti arıyor.



2 /10 Ibrox Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını vatandaşları Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Rohit Saggi olacak.



3 /10 Maçta Hollandalı Pol van Boekel VAR, Almanya'dan Christian Dingert ise AVAR olarak görev alacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de mağlup olduğu rakibini deplasmanda devirerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

4 /10 Tur ihtimalleri Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda. Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.



5 /10 Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.



6 /10 İsmail dönüyor Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, takıma geri dönüyor. Sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan İsmail, teknik heyetin görevlendirmesi durumunda Rangers maçında forma giyebilecek.

7 /10 İsmail, son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giymiş ve o maçta sakatlanmıştı. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte ilk maçta kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Fred Rodrigues ve Bright Osayi-Samuel de formasına kavuşacak.



8 /10 6 isim sınırda Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Edin Dzeko ve Allan Saint-Maximin, kart görmeleri durumunda turu geçmeleri halinde çeyrek final ilk maçında mücadele edemeyecek.

9 /10 FENERBAHÇE’DE EKSİK VAR MI, KİMLER OYNAMAYACAK? Temsilcimiz Fenerbahçe'de ise sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Becao, Oosterwolde, Diego Carlos karşılaşmada forma giyemeyecek. Saint-Maximin ise maç kadrosunda yok.

