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Spor

Arda Güler 69 dakika süre aldı: Real Madrid evinde Valladolid'i mağlup etti |ÖZET

20:00 - 25/08/2024 Pazar
Güncelleme: 20:00 - 25/08/2024 Pazar
Yeni Şafak

İspanya LaLiga 2. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Fede Valverde, 88. dakikada Brahim Diaz ve 90. dakikada Endirck kaydetti. Milli oyuncumuz Arda Güler, 69 dakikada sahada kaldı. Real Madrid-Real Valladolid maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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 Real Madrid, LaLiga 2. hafta karşılaşmasında Real Valladolid ile karşı karşıya geldi.

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Milli oyuncumuz Arda Güler maça ilk 11'de başlarken 69 dakikada sahada kaldı.

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Madrid sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

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Galibiyeti getiren golü 50. dakikada Fede Valverde, 88. dakikada Brahim Diaz ve 90. dakikada Endirck kaydetti.

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Bu sonucun ardından Real Madrid bu sezonki ilk galibiyeti alarak puanını 4'e yükseltti.

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Mbappe çıktığı ikinci maçta da skor katkısı veremedi.

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REAL MADRİD - REAL VALLADOLİD MAÇ ÖZETİ


Real Madrid - Real Valladolid maçının özetini izlemek için tıklayın.

#Real Madrid
#Real Valladolid
#LaLiga
#Arda Güler
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