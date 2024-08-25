İspanya LaLiga 2. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Fede Valverde, 88. dakikada Brahim Diaz ve 90. dakikada Endirck kaydetti. Milli oyuncumuz Arda Güler, 69 dakikada sahada kaldı. Real Madrid-Real Valladolid maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Real Madrid, LaLiga 2. hafta karşılaşmasında Real Valladolid ile karşı karşıya geldi.
Milli oyuncumuz Arda Güler maça ilk 11'de başlarken 69 dakikada sahada kaldı.
Madrid sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.
Galibiyeti getiren golü 50. dakikada Fede Valverde, 88. dakikada Brahim Diaz ve 90. dakikada Endirck kaydetti.
Bu sonucun ardından Real Madrid bu sezonki ilk galibiyeti alarak puanını 4'e yükseltti.
Mbappe çıktığı ikinci maçta da skor katkısı veremedi.
REAL MADRİD - REAL VALLADOLİD MAÇ ÖZETİ
Real Madrid - Real Valladolid maçının özetini izlemek için tıklayın.