Real Madrid taraftarının Arda Güler isyanı: ‘Ne utanmazlık bu’

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Real Madrid deplasmanda Atalanta’yı 3-2 mağlup etti. Kritik galibiyette golleri Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Jude Bellingham kaydetti. 19 yaşındaki yıldız futbolcu Arda Güler maça 87. dakikada dahil oldu. Maçın ardından Carlo Ancelotti’ye Real Madrid taraftarlarından ağır eleştiriler geldi. İşte detaylar.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Atalanta ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Real Madrid 3-2 kazandı ve puanını 9’a yükselterek 18. sırada yer aldı.
Maça yedek kulübesinde başlayan milli yıldızımız Arda Güler, 87. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.
İspanyol taraftarlar, Arda Güler'in oyna geç girmesinden dolayı sosyal medya üzerinden teknik direktörü Carlo Ancelotti'yi topa tuttu. İşte yapılan bazı paylaşımlar…
"Kardeşim, eğer futbolcunun piyasa değeri şampiyonluklarla ölçülseydi, o zaman Dani Ceballos 200 milyon Euro ederdi ve Madrid'in en değerli futbolcusu olurdu, çünkü yıllardır 10 maçla şampiyonluklar kazanıyor ama Arda Güler'den daha iyi değil."
"Arda Güler, ne kadar çaba gösterse de hiçbir karşılık alamayan tipik bir çalışan gibi hissediyor olmalı. Ne utanmazlık bu."
"Endrick ve Arda Güler yedek kulübesinde ama Vini ve Rodrygo sakat halde bırakılıyor, bu gerçekten komik."
"Vinicius, kötü bir ilk yarı geçirdi ama bu normal çünkü sakatlıktan geliyor. Arda Güler’i kulübede tutuyorsun, cesur ol biraz. Peki ya Lucas Vázquez ne olacak? Bu adamı ne kadar daha dayanaklı bir şekilde izlemek zorundayız?"