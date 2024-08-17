Reims - Lille maçında korkutan olay: Yıldız oyuncu 25 dakika yerde kaldı

Lille forması giyen Angel Gomes, Reims ile oynanan lig maçında aldığı darbe sonrası yere yığıldı. Bilinci kapanan Gomes, hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...
Fransa Ligue1 1'nci hafta karşılaşmasında Lille deplasmanda Reims ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısında yaşanan ikili mücadele sırasında Lille forması giyen Angel Gomes kafasına aldığı darbe sonrasında yerde kaldı.
Gomes, yaklaşık 20-25 dakika bilinci kapalı şekilde sahada tedavi gördü.
Daha sonrasında hastaneye götürülmek üzere sedye ile ambulansa götürüldü.
İşte o anlar.
Uzun süre oyunun durmasının ardından ilk yarısının sonuna 34 dakika uzatma süresi verildi.
Lille kulübü sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, Angel Gomes'un bilincinin yerine geldiğini ve hastanede tedavisine devam edildiğini duyurdu.