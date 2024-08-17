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Spor

Reims - Lille maçında korkutan olay: Yıldız oyuncu 25 dakika yerde kaldı

21:17 - 17/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:17 - 17/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Lille forması giyen Angel Gomes, Reims ile oynanan lig maçında aldığı darbe sonrası yere yığıldı. Bilinci kapanan Gomes, hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

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Fransa Ligue1 1'nci hafta karşılaşmasında Lille deplasmanda Reims ile karşı karşıya geldi.

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Mücadelenin ilk yarısında yaşanan ikili mücadele sırasında Lille forması giyen Angel Gomes kafasına aldığı darbe sonrasında yerde kaldı.

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Gomes, yaklaşık 20-25 dakika bilinci kapalı şekilde sahada tedavi gördü.

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Daha sonrasında hastaneye götürülmek üzere sedye ile ambulansa götürüldü.

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İşte o anlar.

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Uzun süre oyunun durmasının ardından ilk yarısının sonuna 34 dakika uzatma süresi verildi.

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Lille kulübü sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, Angel Gomes'un bilincinin yerine geldiğini ve hastanede tedavisine devam edildiğini duyurdu.

#Lille
#Reims
#Fransa Ligue 1
#Angel Gomes
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