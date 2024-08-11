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Spor

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transfer yapması gereken bölgeleri açıkladı: 'Kesinlikle alınması gerekiyor'

Haber Merkezi
11:17 - 11/08/2024 Pazar
Güncelleme: 11:31 - 11/08/2024 Pazar
Yeni Şafak

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 1-0 yendiği karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı lacivertli takımın transfer yapması gereken bölgeleri söyledi.

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Süper Lig'in ilk maçında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

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Sarı lacivertli takım, Fred'in yokluğunu hissetti.

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Fred'in yokluğunda orta sahada İsmail, Szymanski ve Tadic görev yaptı.

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Karşılaşma sonrasında TV100'de açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı lacivertli takımın transfer yapması gereken bölgeleri söyledi.

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Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

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"Fenerbahçe'de şu an Fred yok. Fenerbahçe'nin stoperlerinin topla çıkma ihtimali de yok."

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"Günümüz oyununda stoperlerin birisi çıkıyor. Fenerbahçe'nin bütün stoperlerini koy, orta saha gibi ileri çıkamazlar."

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"Djiku'nun bence ayağı iyi değil."

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"Bir de senin orta sahanda sırtı dönük topu alabilecek bir oyuncun yoksa, bence tablo şu an o, bence Fenerbahçe merkeze minimum bir hatta 2 tane oyuncu alması lazım."

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"Birisi 8, birisi 6-8 oynayabilecek oyuncu alması gerekiyor. Bence olmazsa olmazı bu."

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"Ferdi giderse bir sol bek alınabilir."

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"Onun dışında alternatifleri çok Fenerbahçe'nin."

#Fenerbahçe
#Rıdvan Dilmen
#Süper Lig
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