Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transfer yapması gereken bölgeleri açıkladı: 'Kesinlikle alınması gerekiyor'

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 1-0 yendiği karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı lacivertli takımın transfer yapması gereken bölgeleri söyledi.
Süper Lig'in ilk maçında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.
Sarı lacivertli takım, Fred'in yokluğunu hissetti.
Fred'in yokluğunda orta sahada İsmail, Szymanski ve Tadic görev yaptı.
Karşılaşma sonrasında TV100'de açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı lacivertli takımın transfer yapması gereken bölgeleri söyledi.
Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Fenerbahçe'de şu an Fred yok. Fenerbahçe'nin stoperlerinin topla çıkma ihtimali de yok."
"Günümüz oyununda stoperlerin birisi çıkıyor. Fenerbahçe'nin bütün stoperlerini koy, orta saha gibi ileri çıkamazlar."
"Djiku'nun bence ayağı iyi değil."
"Bir de senin orta sahanda sırtı dönük topu alabilecek bir oyuncun yoksa, bence tablo şu an o, bence Fenerbahçe merkeze minimum bir hatta 2 tane oyuncu alması lazım."
"Birisi 8, birisi 6-8 oynayabilecek oyuncu alması gerekiyor. Bence olmazsa olmazı bu."
"Ferdi giderse bir sol bek alınabilir."
"Onun dışında alternatifleri çok Fenerbahçe'nin."