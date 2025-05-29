Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Okan Buruk yorumu! "Sadece Guardiola'yı biliyorum"

Okan Buruk'un Türkiye'de emsali olmayan bir olay yaptığını söyleyen Dilmen, "Altyapıdan oynayıp hem A takımda şampiyonluk görüp hem antrenör olup da 3 kere şampiyonluk yaşayan başka bir sporcu yoktur. Dünyada bu başarıya ulaşan sadece Guardiola'yı biliyorum" şeklinde konuştu.