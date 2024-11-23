Rodri'nin açıklaması Ronaldo'yu kızdırdı

28 yaşındaki futbolcu, "Ronaldo'ya karşı oynarken sadece ceza sahasına girdiğinde ondan çekinirdik. Oysa Messi rakip oyuncuları sahanın her yerinde tedirgin ediyor. Bu yüzden tartışmaya gerek yok. Bence tarihin en iyisi Messi" açıklamasını yaptı.