Rodri'nin açıklaması Ronaldo'yu kızdırdı

Manchester City forması giyen İspanyol futbolcu Rodri'nin, "Tartışmaya gerek yok. Bence tarihin en iyisi Messi" açıklamasına Cristiano Ronaldo'dan cevap geldi.
Ballond'Or'un son sahibi İspanyol futbolcu Rodri, "Messi mi yoksa Ronaldo mu daha iyi?" sorusuna "Messi" yanıtını verdi.
28 yaşındaki futbolcu, "Ronaldo'ya karşı oynarken sadece ceza sahasına girdiğinde ondan çekinirdik. Oysa Messi rakip oyuncuları sahanın her yerinde tedirgin ediyor. Bu yüzden tartışmaya gerek yok. Bence tarihin en iyisi Messi" açıklamasını yaptı.
Rodri'nin bu açıklamasına Cristiano Ronaldo'dan cevap gecikmedi.
Portekizli yıldız sosyal medyada katıldığı bir yayında İspanyol futbolcunun sözlerine "İnanın onun (Rodri) kim olduğunu bile bilmiyorum" dedi.