Ronaldo’dan maç sonu garip hareketler: Herkes onu konuşuyor!

Cristiano Ronaldo’lu Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Japon ekibi Kawasaki Frontale ile karşılaştı. Maçı Al Nassr 3-2’lik skorla kaybetti. Karşılaşmanın ardından Cristiano Ronaldo’nun yaptığı hareketler dünya basınında dikkat çekti. İşte o video…

1 /7 Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Kawasaki Frontale'yi konuk etti.



2 /7 Karşılaşmayı 3-2 kaybederek AFC Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Al Nassr'da maçın bitimiyle birlikte Ronaldo'nun hareketleri büyük dikkat çekti.



3 /7 Sahanın ortasında kendi kendine konuşan Cristiano Ronaldo, ilginç hareketlerde bulundu.



4 /7 Tribün çekimi olan video kısa süre içinde sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.



5 /7 Cristiano Ronaldo bu sezon Al Nassr formasıyla 38 maça çıktı.



6 /7 40 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 33 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

