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Ronaldo’dan maç sonu garip hareketler: Herkes onu konuşuyor!

Ronaldo’dan maç sonu garip hareketler: Herkes onu konuşuyor!

10:221/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Cristiano Ronaldo’lu Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Japon ekibi Kawasaki Frontale ile karşılaştı. Maçı Al Nassr 3-2’lik skorla kaybetti. Karşılaşmanın ardından Cristiano Ronaldo’nun yaptığı hareketler dünya basınında dikkat çekti. İşte o video…

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Kawasaki Frontale'yi konuk etti.


Karşılaşmayı 3-2 kaybederek AFC Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Al Nassr'da maçın bitimiyle birlikte Ronaldo'nun hareketleri büyük dikkat çekti.


Sahanın ortasında kendi kendine konuşan Cristiano Ronaldo, ilginç hareketlerde bulundu.


Tribün çekimi olan video kısa süre içinde sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.


Cristiano Ronaldo bu sezon Al Nassr formasıyla 38 maça çıktı.


40 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 33 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.


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