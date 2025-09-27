Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sadettin Saran kararını bildirdi: Antalyaspor maçından sonra ayrılık kararı açıklanacak

Sadettin Saran kararını bildirdi: Antalyaspor maçından sonra ayrılık kararı açıklanacak

Haber Merkezi
09:3627/09/2025, Cumartesi
G: 27/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, sarı lacivertli kulüpte değişime başlıyor.

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı lacivertli kulübün yeni başkanı Sadettin Saran, Samandıra'da değişikliğe başlıyor.

Ali Koç döneminde göreve başlayan Devin Özek ile ilgili karar verildi.

Saran ve yönetimi Özek ile yola devam etmek istemiyor.

A Spor'da yer alan habere göre; Sadettin Saran, Devin Özek ile görüştü ve yeni futbol yapılanmsında düşünülmediğini kendisine iletti.

Bu kararın Antalyaspor maçından sonra açıklanacağı iddia edildi.

#Fenerbahçe
#Sadettin Saran
#Devin Özek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro müjdesine sıra geldi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...