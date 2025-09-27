Sadettin Saran kararını bildirdi: Antalyaspor maçından sonra ayrılık kararı açıklanacak

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, sarı lacivertli kulüpte değişime başlıyor.
Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertli kulübün yeni başkanı Sadettin Saran, Samandıra'da değişikliğe başlıyor.
Ali Koç döneminde göreve başlayan Devin Özek ile ilgili karar verildi.
Saran ve yönetimi Özek ile yola devam etmek istemiyor.
A Spor'da yer alan habere göre; Sadettin Saran, Devin Özek ile görüştü ve yeni futbol yapılanmsında düşünülmediğini kendisine iletti.
Bu kararın Antalyaspor maçından sonra açıklanacağı iddia edildi.