Fenerbahçe’de UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Lille maçının hazırlıkları sürüyor. Lugano maçında kanatlarda ve orta sahada sorun yaşayan Jose Mourinho, Lille maçında bu soruna bir çözüm üretecek. Tecrübeli teknik adam farklı bir 11’le sahaya çıkmayı planlarken yeni transfer Saint-Maximin’e şans verip vermeyeceği merak konusu. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe, 6 Ağustos Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lile ile karşılaşacak.
Saint-Maximin Fenerbahçe - Lille maçında oynayacak mı?
Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, Lille karşısında başta Allan Saint-Maximin olmak üzere yeni transferlere forma vermeyi planlıyor.
Portekizli çalıştırıcı özellikle Lugano maçında kanatlarda zaman zaman yaşanan sıkıntı nedeniyle bu kez Saint-Maximin'i sahaya sürecek.
Lugano maçının ardından Rade Krunic'in üstü tamamen çizildi.
İlk maçta 90 dakika görev yapan, rövanşta ise kötü performansının ve taraftar tepkisinin ardından oyundan alınan tecrübeli futbolcu ekstra bir durum olmadığı sürece yedek kulübesinde kalacak.
Krunic'in aksine sakatlıktan çok iyi dönen ve Lugano ile oynanan rövanş maçında mücadele ve fizik gücünden hiçbir şey kaybetmediğini gösteren İsmail Yüksek merkez orta sahada görev alacak.
Lugano karşısında oynanan iki maçta yenilen 4 golün ardından Jose Mourinho'nun en büyük odak noktası savunma oldu.
Lille ile olan eşleşmenin daha çetin geçeceğini düşünen Portekizli çalıştırıcı dün itibariyle başlanılan çalışmalarda defans oyuncularını sürekli uyardı.
Takım halinde ortaya konacak savunmanın önemli olduğunu düşünen tecrübeli çalıştırıcı salı gününe kadar oyuncularına bunu adeta ezberletecek ve maç boyunca ortaya konacak savunma oturacak.