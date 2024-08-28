Salih Özcan Dortmund'dan ayrıldı: İşte yeni takımı...

Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncu Salih Özcan, Alman ekibinden ayrıldı. 26 yaşındaki orta saha sağlık kontrollerini geçtikten sonra resmi imzayı atacak. Salih Özcan'ın yeni takımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncu Salih Özcan'ın adı transferde anılmaya devam ediyor.
26 yaşındaki orta saha oyuncusunun kiralık olarak takımdan ayrılacağı iddia edildi.
Teknik direktör Nuri Şahin'in kadro planlamasında düşünmediği milli oyuncu gelen teklifi kabul etti.
Alman gazetesi Kicker'in haberine göre; Milli oyuncu, Bundesliga ekibine kiralandı.
Salih Özcan, Borussia Dortmund'dan Wolfsburg'a kiralık olarak transfer oldu.
Başarılı orta saha oyuncusu bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşmeye imzayı atacak.
Salih Özcan geçtiğimiz sezon toplamda 34 maça çıkarken skor katkısı verememişti. -