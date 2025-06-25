Salvatore Foti'den Jose Mourinho itirafı: 'Galatasaray maçında...'

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun asistanlığını yapan Salvatore Foti, hem Portekizli teknik adam hem de Süper Lig hakkında açıklamalarda bulundu.
Jose Mourinho'nun yardımcısı Salvatore Foti İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.
Corriere dello Sport'a konuşan Foti şu ifadeleri kullandı:
"Jose dünya çapında bir figür ve onun yardımcısı olmak seni belki de dünyanın en ünlü yardımcısı yapıyor."
"Ama onunla Villa Borghese veya Piazza di Spagna'da yürüyüşe çıkmayı dene, ünlü kelimesinin anlamını anlayacaksın."
"Aslında kendi yoluma gitmek istiyorum. Mourinho ile bu konuyu konuştum bile. Neredeyse 400 maç hazırladım, kefaretimi ödedim. Teknik direktörlük yapmaya hazırım."
"Dışarıdan bakıldığında, Türk ligi kavgalar, çekilen takımlar ve hakemleri döven başkanlarla cehennem gibi görünüyor. 7-8 güçlü takım var, stadyumlar dolu, 20 milyon nüfuslu aynı şehirden üç takım şampiyonluk için mücadele ediyor."
"Sen kazanamazsan, rakibin kazanır. Galatasaray ile 70 bin seyirci ve 15 bin polisin olduğu bir derbi oynadık."
"Ortam çok ateşli, ama bu seni güçlendirir."
"Mourinho 2021 Noelinde beni aradı. Benim için o Noel Baba gibiydi. “Beni takip etmek ister misin?” diye sordu."
"Kabul ettim, ama ona şöyle dedim; 'Senin neyi temsil ettiğini düşünmeye zaman ayıramam, yoksa işimi iyi yapamam.' Bunu takdir etti."
"Aslında, onunla aynı fikirde olmadığımda bunu ona her zaman söyledim."