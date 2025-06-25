Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Salvatore Foti'den Jose Mourinho itirafı: 'Galatasaray maçında...'

Salvatore Foti'den Jose Mourinho itirafı: 'Galatasaray maçında...'

Haber Merkezi
13:2925/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun asistanlığını yapan Salvatore Foti, hem Portekizli teknik adam hem de Süper Lig hakkında açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'nun yardımcısı Salvatore Foti İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Corriere dello Sport'a konuşan Foti şu ifadeleri kullandı:

"Jose dünya çapında bir figür ve onun yardımcısı olmak seni belki de dünyanın en ünlü yardımcısı yapıyor."

"Ama onunla Villa Borghese veya Piazza di Spagna'da yürüyüşe çıkmayı dene, ünlü kelimesinin anlamını anlayacaksın."

"Aslında kendi yoluma gitmek istiyorum. Mourinho ile bu konuyu konuştum bile. Neredeyse 400 maç hazırladım, kefaretimi ödedim. Teknik direktörlük yapmaya hazırım."

"Dışarıdan bakıldığında, Türk ligi kavgalar, çekilen takımlar ve hakemleri döven başkanlarla cehennem gibi görünüyor. 7-8 güçlü takım var, stadyumlar dolu, 20 milyon nüfuslu aynı şehirden üç takım şampiyonluk için mücadele ediyor."

"Sen kazanamazsan, rakibin kazanır. Galatasaray ile 70 bin seyirci ve 15 bin polisin olduğu bir derbi oynadık."

"Ortam çok ateşli, ama bu seni güçlendirir."

"Mourinho 2021 Noelinde beni aradı. Benim için o Noel Baba gibiydi. “Beni takip etmek ister misin?” diye sordu."

"Kabul ettim, ama ona şöyle dedim; 'Senin neyi temsil ettiğini düşünmeye zaman ayıramam, yoksa işimi iyi yapamam.' Bunu takdir etti."

"Aslında, onunla aynı fikirde olmadığımda bunu ona her zaman söyledim."

#Fenerbahçe
#Salvatore Foti
#Jose Mourinho
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ arsa ön katılım bedeli ödenmezse ne olur?