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Samsunspor’a kötü haber: Fenerbahçe maçında yok!

Samsunspor’a kötü haber: Fenerbahçe maçında yok!

14:1015/03/2025, Cumartesi
G: 15/03/2025, Cumartesi
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Samsunspor, Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek. Samsunspor’da kritik maç öncesinde yıldız futbolcu devam eden sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Detaylar haberimizde.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.


Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.


Ligde 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle alan Samsun ekibi, topladığı 50 puanla üçüncü sırada yer alıyor.


Beşiktaş ile üçüncülük ve dördüncülük mücadelesi veren kırmızı-beyazlı takım, Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almayı hedefliyor.


Samsunspor'da sakatlığı devam eden Lubomir Satka maç kadrosunda yer almayacak.


Kırmızı-beyazlı takımda Celil Yüksel ve Arbnor Muja sarı kart cezası sınırında bulunuyor. İki futbolcu kart görmeleri halinde Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

#Samsunspor
#Fenerbahçe
#Lubomir Satka

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