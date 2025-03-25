Samsunspor'dan Marco Verratti açıklaması

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, İtalyan yıldız orta saha Marco Verratti'nin Samsunspor'a geleceği yönünde basında yer alan iddialara açıklık getirdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılması halinde Al-Arabi ile kontratı bitecek olan Marco Verratti için harekete geçeceği iddia edilmişti.
Başkan Yüksel Yıldırım, katıldığı Radyospor programında Marco Verratti iddialarına açıklık getirdi.
Yıldırım, "Verratti konusu yok. Menajer sallamış. Daha bunlardan çok duyacağız." ifadelerini kullandı.
Kariyerine Pescara'da başlayan Verratti, 2012'de 12 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Paris Saint- Germain'e transfer oldu. 11 yıl boyunca PSG forması giyen İtalyan orta saha, Eylül 2023'te de Al- Arabi'ye gitti. Katar temsilcisinde bu sezon 17 maça çıkan Verratti, 4 gol atıp, 4 asistlik performans gösterdi.