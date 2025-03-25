Samsunspor'dan Marco Verratti açıklaması

Kariyerine Pescara'da başlayan Verratti, 2012'de 12 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Paris Saint- Germain'e transfer oldu. 11 yıl boyunca PSG forması giyen İtalyan orta saha, Eylül 2023'te de Al- Arabi'ye gitti. Katar temsilcisinde bu sezon 17 maça çıkan Verratti, 4 gol atıp, 4 asistlik performans gösterdi.