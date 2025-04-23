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Şansal Büyüka Fenerbahçe için başarı formülünü verdi: ‘Hepsinden kurtulması lazım’

Şansal Büyüka Fenerbahçe için başarı formülünü verdi: ‘Hepsinden kurtulması lazım’

16:5823/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ünlü yorumcu Şansal Büyüka Fenerbahçe için başarı formülünü açıkladı. Büyüka, aynı zamanda sarı-lacivertliler için ilginç bir ‘3Y’ yorumunda bulundu.

Şansal Büyüka, Sports Digitale YouTube kanalında Fenerbahçe'yi değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerle ilgili dikkat çeken tespitlerde bulunan Büyüka'nın açıklamaları şöyle:



"Fenerbahçe artık 3Y kabusunu yaşıyor ve faturasını ödüyor. Yorgun, yaşlı, yavaş...



Hepsinden kurtulması lazım yorgun, yaşlı yavaş... Yerine çabuk, hızlı, atletik takım yapması lazım.



Fenerbahçe bu üçlüyle (Dzeko, Tadic, En-Nesyri) ya da bu üçlüden biriyle, ikisiyle seneye de devam etme kararı alırsa geçmiş olsun, seneye de şampiyon olamaz.



Bu kadar iddialı konuşuyorum, kendimi riske ediyorum. Fenerbahçe Dzeko, En-Nesyri, Tadic için yarım devre oynarlarla seneye bir transfer planı hazırlıyorsa geçmiş olsun. İmkan yok şampiyon olamaz.



Şimdi sen En-Nesyri'yi 1. santrforun düşünerek sezona başlayabilir misin? Mümkün değil.



Fenerbahçe'nin dörtlüsü Talisca, Dzeko, En Nesyri ve Tadic. Bu dörtten eğer tutacaksan bir tek Talisca'ya tahammül edebilirim. O da son vuruş kalitesi var diye.



Bu kadar ağır, yavaş, modeli tamamen geçmiş. Son kullanım tarihi bitmiş futbolcularla şampiyon o-la-maz-sın!"



#Şansal Büyüka
#Fenerbahçe
#Dzeko
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