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Serdar Dursun İranlıları çıldırttı: Esteghlal maçında ortalığı karıştırdı

Serdar Dursun İranlıları çıldırttı: Esteghlal maçında ortalığı karıştırdı

18:4327/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Persepolis İran Ligi 21. haftasında sahasında Esteghlal ile karşı karşıya geldi. Milli oyuncu Serdar Dursun, kazanılan penaltıda topun başına geçti ve fileleri havalandıramadı. Daha sonrasında takım arkadaşlarıyla tartışma yaşadı.

İran Pro Ligi 21. hafta karşılaşmasında Persepolis sahasında Esteghlal ile karşı karşıya geldi.

Persepolis forması giyen Serdar Dursun, maçın 45. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçti.

Milli oyuncunun vuruşunda Esteghlal kalecisi gole izin vermedi. Fakat hakem ihlal nedeniyle penaltıyı tekrar ettirdi.

Serdar Dursun tekrardan topun başına geçmek istedi. Takım arkadaşı Hossein 'Bırak ben atayım' diyerek tepki gösterdi. İkili arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.


Topun başına geçen Hossein penaltıyı gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

#Serdar Dursun
#Persepolis
#Esteghlal

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