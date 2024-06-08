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Spor

Serdar Dursun Süper Lig ekibinin hedefinde

12:23 - 8/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 12:25 - 8/06/2024 Cumartesi
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Süper Lig'de yeni sezon kadro planlamasını yapan Fenerbahçe'de, geleceği merak edilen isimlerden biri de Serdar Dursun. Golcü futbolcuya, Süper Lig ekibi talip oldu. İşte detaylar...

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Ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten eski kulübü Fenerbahçe'ye kiralık olarak giden Serdar Dursun'un yeni adresi merak konusu. Golcü oyuncu için Süper Lig ekibi devreye girmiş durumda.

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Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Fatih Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun, İstanbul ekibiyle çıktığı 22 Süper Lig maçında 3 gol atarken Türkiye Kupası'nda da çıktığı 2 maçta 3 gol atmayı başarmıştı.

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Ara transfer döneminde eski takımı Fenerbahçe'ye dönen 32 yaşındaki oyuncu, ligde çıktığı 9 maçta 3 gol, 2 asistlik skor katkısı yaptı.

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Serdar Dursun toplamda sezonu 35 resmi maçta 9 gol, 2 asist ile tamamlamayı başardı.

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Serdar Dursun'un Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi sona erdi. Deneyimli oyuncunun bonservisinin bulunduğu Fatih Karagümrük ile olan sözleşmesi de tamamlanıyor.

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Bu nedenle serbest kalacak yıldız oyuncunun kariyerine nerede devam edeceği merak ediliyordu.

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Geride bıraktığımız sezona müthiş başlayan, Avrupa'da grupların kapısından dönen Adana Demirspor'da sonrasında küçülmeye gidilmiş, devre arasında pek çok yıldızla yollar ayrılmıştı.

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Mavi-lacivertlilerde Murat Sancak başkanlık görevine geri dönerken, önümüzdeki yılın planlamasına start verildi.

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Hoca arayışlarını sürdüren ve yerli-yabancı pek çok isimle görüşen Güney ekibi, transferde de elini çabuk tutmak istiyor.

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Fanatik'te yer alan habere göre özellikle bonservis problemi bulunmayan oyuncuları bir an önce ikna etmeyi hedefleyen Adana Demirspor'da, Serdar Dursun gündemde.

#Serdar Dursun
#Fenerbahçe
#Adana Demirspor
37 dakika önce
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