Serdar Dursun Süper Lig ekibinin hedefinde

Süper Lig'de yeni sezon kadro planlamasını yapan Fenerbahçe'de, geleceği merak edilen isimlerden biri de Serdar Dursun. Golcü futbolcuya, Süper Lig ekibi talip oldu. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten eski kulübü Fenerbahçe'ye kiralık olarak giden Serdar Dursun'un yeni adresi merak konusu. Golcü oyuncu için Süper Lig ekibi devreye girmiş durumda.
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Fatih Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun, İstanbul ekibiyle çıktığı 22 Süper Lig maçında 3 gol atarken Türkiye Kupası'nda da çıktığı 2 maçta 3 gol atmayı başarmıştı.
Ara transfer döneminde eski takımı Fenerbahçe'ye dönen 32 yaşındaki oyuncu, ligde çıktığı 9 maçta 3 gol, 2 asistlik skor katkısı yaptı.
Serdar Dursun toplamda sezonu 35 resmi maçta 9 gol, 2 asist ile tamamlamayı başardı.
Serdar Dursun'un Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi sona erdi. Deneyimli oyuncunun bonservisinin bulunduğu Fatih Karagümrük ile olan sözleşmesi de tamamlanıyor.
Bu nedenle serbest kalacak yıldız oyuncunun kariyerine nerede devam edeceği merak ediliyordu.
Geride bıraktığımız sezona müthiş başlayan, Avrupa'da grupların kapısından dönen Adana Demirspor'da sonrasında küçülmeye gidilmiş, devre arasında pek çok yıldızla yollar ayrılmıştı.
Mavi-lacivertlilerde Murat Sancak başkanlık görevine geri dönerken, önümüzdeki yılın planlamasına start verildi.
Hoca arayışlarını sürdüren ve yerli-yabancı pek çok isimle görüşen Güney ekibi, transferde de elini çabuk tutmak istiyor.
Fanatik'te yer alan habere göre özellikle bonservis problemi bulunmayan oyuncuları bir an önce ikna etmeyi hedefleyen Adana Demirspor'da, Serdar Dursun gündemde.