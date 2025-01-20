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Serdar Topraktepe Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Son kararını verdi

Serdar Topraktepe Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Son kararını verdi

12:5120/01/2025, Pazartesi
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Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılarda Serdar Topraktepe'nin durumu merak ediliyordu. Tecrübeli antrenör, geleceği ile ilgili kararını verdi.

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un ayrılığının ardından takım Serdar Topraktepe'ye emanet edilmişti.

Serdal Adalı, başkan seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer'i getirmişti.

Solskjaer'in gelişiyle Serdar Topraktepe'nin ekipte yer almayacağı ve Beşiktaş'tan ayrılacağı öne sürülmüştü.

Öte yandan Beşiktaş'tan Serdar Topraktepe'yle ilgili kesin karar çıktı.

Milliyet'in haberine göre Beşiktaş yönetimi, Serdar Topraktepe'den yardımcı antrenör olarak görevde kalmasını istedi.

48 yaşındaki çalıştırıcının bu teklifi kabul ettiği haber detayında yer aldı.

Böylece Serdar Topraktepe, Erling Moe ile birlikte Solskjaer'in yardımcılığını yapacak.

#Beşiktaş
#Serdar Topraktepe
#Ole Gunnar Solskjær

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