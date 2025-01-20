Serdar Topraktepe Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Son kararını verdi

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılarda Serdar Topraktepe'nin durumu merak ediliyordu. Tecrübeli antrenör, geleceği ile ilgili kararını verdi.

1 /7 Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un ayrılığının ardından takım Serdar Topraktepe'ye emanet edilmişti.

2 /7 Serdal Adalı, başkan seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer'i getirmişti.

3 /7 Solskjaer'in gelişiyle Serdar Topraktepe'nin ekipte yer almayacağı ve Beşiktaş'tan ayrılacağı öne sürülmüştü.

4 /7 Öte yandan Beşiktaş'tan Serdar Topraktepe'yle ilgili kesin karar çıktı.

5 /7 Milliyet'in haberine göre Beşiktaş yönetimi, Serdar Topraktepe'den yardımcı antrenör olarak görevde kalmasını istedi.

6 /7 48 yaşındaki çalıştırıcının bu teklifi kabul ettiği haber detayında yer aldı.