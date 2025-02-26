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Sergen Yalçın Fenerbahçeli yıldızı işaret etti: Onunla oynamak isterdim

Sergen Yalçın Fenerbahçeli yıldızı işaret etti: Onunla oynamak isterdim

12:3726/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Teknik direktör Sergen Yalçın, katıldığı Youtube programında Süper Lig'de oynamak istediği futbolcuyu açıkladı. Yalçın, yıldız isim için övgü dolu sözler kullandı.

Eski futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın, katıldığı Youtube programında Süper Lig'de oynamak istediği futbolcuyu açıkladı.

Kafa Sports'ta konuşan Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Edin Dzeko ile birlikte oynamak istediğini belirtti ve övgü dolu sözler kullandı.

'Pivot santrfor olsun'

"Ben mesela Pascal Nouma'yla oynamayı seviyordum. Benim oynayacağım oyuna uygun santrfor hoşuma gider. Pivot santrfor olsun, oynanan topları bana indirsin yeter gerisini ben hallederim."

'Osimhen'den daha iyi oyuncu'

"Dzeko çok kaliteli bir oyuncu. Tartışmasız bir oyuncu. Yaşı yukarıda diye tartışılıyor ama profesyonelliği, kalitesi, disiplini tartışılacak bir oyuncu değil Dzeko. Bana soracak olursan Osimhen'den daha iyi oyuncu, gençken. Onunla oynamak isterdim." 

#Sergen Yalçın
#Fenerbahçe
#Edin Dzeko
#Trendyol Süper Lig

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