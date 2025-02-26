Sergen Yalçın Fenerbahçeli yıldızı işaret etti: Onunla oynamak isterdim

'Osimhen'den daha iyi oyuncu'

"Dzeko çok kaliteli bir oyuncu. Tartışmasız bir oyuncu. Yaşı yukarıda diye tartışılıyor ama profesyonelliği, kalitesi, disiplini tartışılacak bir oyuncu değil Dzeko. Bana soracak olursan Osimhen'den daha iyi oyuncu, gençken. Onunla oynamak isterdim."