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Sergen Yalçın şampiyonluk favorisini açıkladı! Yüzde verdi

Sergen Yalçın şampiyonluk favorisini açıkladı! Yüzde verdi

10:115/12/2024, Perşembe
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Teknik direktör Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'de devam eden şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Yalçın, yüzde vererek şampiyonluk favorisini açıkladı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe hafta sonu Süper Lig'de derbi maçta karşılaşacak. Yorumcu ve teknik direktör Sergen Yalçın, yaklaşan maçı yorumladı. 

Sergen Yalçın Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendirdi.

Deneyimli yorumu açıklamasında; "Ben Beşiktaş'ı bir derbide gidip deplasmanda yenmenin kolay olduğunu düşünmüyorum. Çok zor bir süreçten geçiyor Beşiktaş tarafı ama sonuçta Fenerbahçe de Tüpraş Stadı'na gidecek. Derbi atmosferini çok iyi bilirim. Çok farklı şeyler olabilir." dedi. 

Sergen Yalçın şampiyonluk yarışındaki son durum için de tahminini paylaştı.

Yalçın; Galatasaray'ın yüzde 60, Fenerbahçe'nin ise yüzde 40 mutlu sona ulaşmak için şansı olduğunu belirtti. 

#Sergen Yalçın
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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