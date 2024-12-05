Sergen Yalçın şampiyonluk favorisini açıkladı! Yüzde verdi

Deneyimli yorumu açıklamasında; "Ben Beşiktaş'ı bir derbide gidip deplasmanda yenmenin kolay olduğunu düşünmüyorum. Çok zor bir süreçten geçiyor Beşiktaş tarafı ama sonuçta Fenerbahçe de Tüpraş Stadı'na gidecek. Derbi atmosferini çok iyi bilirim. Çok farklı şeyler olabilir." dedi.