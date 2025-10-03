Sergen Yalçın'dan Abraham kararı! Galatasaray derbisinde o isme şans verecek

Kariyeri boyunca tam 3 kez omuz sakatlığı yaşayan Abraham, ilk olarak Roma ile 2022-23'te 2 kez bu sorunla karşılaşmıştı. İngiliz forvet ilk sakatlığında sadece 6 gün sahalardan uzak kalırken, ikinci sakatlığında bu süre 4 günle sınırlı kalmıştı.