Sergen Yalçın'dan Abraham kararı! Galatasaray derbisinde o isme şans verecek

Sergen Yalçın'dan Abraham kararı! Galatasaray derbisinde o isme şans verecek

3/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
Beşiktaş'ta omzundan sakatlık geçiren Tammy Abraham'ın Galatasaray derbisinde oynama ihtimali hayli zayıf olurken teknik direktör Sergen Yalçın'ın kime şans vereceği belli oldu.

Abraham'ın kronikleşen omuz sakatlıkları sonrası artık ameliyat ihtimalinin gündeme gelmesi, Beşiktaş teknik heyetini ve taraftarları düşündürüyor.


Kariyeri boyunca tam 3 kez omuz sakatlığı yaşayan Abraham, ilk olarak Roma ile 2022-23'te 2 kez bu sorunla karşılaşmıştı. İngiliz forvet ilk sakatlığında sadece 6 gün sahalardan uzak kalırken, ikinci sakatlığında bu süre 4 günle sınırlı kalmıştı.

Ancak geçen sezon Milan'da yaşadığı sakatlıkla, 14 gün formasından uzak kalmıştı. İddialara göre; ameliyat olursa aylarca oynayamama riski yüksek. Teknik patron Sergen Yalçın'ın Abraham'ı yarınki Galatasaray derbisinde yüzde 90 oynatmayacağı öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre bu gelişmenin üzerine yüzde 70 Milot Rashica'nın Abraham'ın yerine oynayacağı belirtildi.

#Beşiktaş
#Tammy Abraham
#Milot Rashica
